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  • 04.02.2020 18:37
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 18:37

5 Şubat Çarşamba Valilik ve kar tatili var mı? Sivas'ta yarın okullar ? Hangi ilçelerde tatil?

'ta okullar yarın ? Şubat ayının ilk günlerinden itibaren etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı hafif yağmurlu, Sivas, Yozgat ve Kayseri çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sivas'ta yarın okullar tatil mi? Kar tatili var mı?

Sivas'ta hangi ilçelerde okullar tatil? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre birçok ilimizde kar yağışı etkisini gösterecek. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, Sivas'ta okullar yarın tatil mi? Sivas'ın Zara ilçesinde kar nedeniyle okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Sivas'ın Zara ilçesinde geceden bu yana devam eden yoğun kar yağışı bir çok köy ve mahalle yolunu araç ulaşımına kapattı.

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