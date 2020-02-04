Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 04.02.2020 18:37
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 19:07

Açıklama geldi! Ağrı'da yarın okullar tatil mi? 5 Şubat Çarşamba MEB Ağrı'da okullar tatil olacak mı?

Ağrı'da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre birçok ilimizde kar yağışı etkisini gösterecek. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, 5 Şubat Çarşamba MEB Ağrı'da okullar tatil olacak mı? İşte detaylar

O ilimizde eğitime kar engeli!

Ağrı'da yarın okullar tatil mi sorusu o ilde yaşayanlar tarafından araştırılıyor. Şubat ayının ilk günlerinden itibaren etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.

AĞRI'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ağrı kent merkezinde yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle il merkezine bağlı köylerdeki ve taşımalı eğitim yapılan okullarda 5 Şubat Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edildi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Eleşkirt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede iki gündür yoğun kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Karla mücadele çalışmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İki gündür yoğun şekilde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollarımızın, ekiplerimizin gayretli çalışmasına rağmen kar yağışı ve yoğun tipinin devam etmesi yüzünden gece saatlerine kadar açılamayacağı ön görülmüştür. Bu nedenle ilçemiz genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verilmiştir."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAçıklama geldi! Ağrı'da yarın okullar tatil mi? 5 Şubat Çarşamba MEB Ağrı'da okullar tatil olacak mı?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri