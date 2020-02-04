Açıklama geldi! Ağrı'da yarın okullar tatil mi? 5 Şubat Çarşamba MEB Ağrı'da okullar tatil olacak mı?

Ağrı'da yarın okullar tatil mi sorusu o ilde yaşayanlar tarafından araştırılıyor. Şubat ayının ilk günlerinden itibaren etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.

AĞRI'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ağrı kent merkezinde yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle il merkezine bağlı köylerdeki ve taşımalı eğitim yapılan okullarda 5 Şubat Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edildi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Eleşkirt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede iki gündür yoğun kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Karla mücadele çalışmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İki gündür yoğun şekilde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollarımızın, ekiplerimizin gayretli çalışmasına rağmen kar yağışı ve yoğun tipinin devam etmesi yüzünden gece saatlerine kadar açılamayacağı ön görülmüştür. Bu nedenle ilçemiz genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verilmiştir."