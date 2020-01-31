Ataköy'de hakim savcı lojmanından silah ile ateş ederek 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Görkem Sertaç Göçmen, duruşmanın 3. celsesine katılmadı.
ZORLA GETİRİLME KARARI
Mahkeme, duruşmaya katılmayan Göçmen hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına hükmetti.
OLAY
Bakırköy'de 2 Ekim 2018'de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen annesi hakim babası savcı Görkem Sertaç Göçmen (22), aracını üzerine sürdüğü vatandaşların yaralanmasına neden olmuştu.
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