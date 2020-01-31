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  • Son Güncelleme: 31.01.2020 14:38

Son dakika: hakkında zorla getirme kararı

Son dakika haberi... Ataköy'de hakim savcı lojmanından silah ile ateş ederek 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle yargılanan , duruşmanın 3. celsesine katılmadı. Mahkeme, duruşmaya katılmayan Göçmen hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına hükmetti.

Göçmen hakkında zorla getirme kararı

Ataköy'de hakim savcı lojmanından silah ile ateş ederek 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle yargılanan , duruşmanın 3. celsesine katılmadı.

ZORLA GETİRİLME KARARI
Mahkeme, duruşmaya katılmayan Göçmen hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına hükmetti.



OLAY
Bakırköy'de 2 Ekim 2018'de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen annesi hakim babası savcı Görkem Sertaç Göçmen (22), aracını üzerine sürdüğü vatandaşların yaralanmasına neden olmuştu.

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