Ataköy'de hakim savcı lojmanından silah ile ateş ederek 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Görkem Sertaç Göçmen, duruşmanın 3. celsesine katılmadı.



ZORLA GETİRİLME KARARI

Mahkeme, duruşmaya katılmayan Göçmen hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına hükmetti.







OLAY

Bakırköy'de 2 Ekim 2018'de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen annesi hakim babası savcı Görkem Sertaç Göçmen (22), aracını üzerine sürdüğü vatandaşların yaralanmasına neden olmuştu.