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  • Son Güncelleme: 31.01.2020 14:08

1 Şubat : den son dakika yağış uyarısı

Son dakika tahminleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yayınlanan tahminlerde İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da havanın sağanak yağışlı olacağı bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteorolojiden son dakika yağış uyarısı

İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yarın yağış bekleniyor.

Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, ülke genelinde havanın yarın parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

Rüzgarın, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli esmesi, sabah saatlerinde ise Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

İSTANBUL 12°C
ANKARA 10°C
İZMİR 17°C
BURSA 16°C
ADANA 15°C
DİYARBAKIR 6°C
KASTAMONU 6°C
TRABZON 11°C

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