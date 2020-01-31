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  • 31.01.2020 14:48
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 14:48

'ta araba tırla çarpıştı: 3 yaralı!

'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sivas'ta feci kaza: 3 yaralı!

Hayrettin Yanık (50) yönetimindeki 25 HB 701 plakalı hafif ticari araç, -Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi Kızıldağ mevkisinde karşı şeride geçerek Hurşit İnci'nin kullandığı 32 EE 704 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada sürücü Yanık ile yanında bulunan Kuddusi (56) ve Şerafettin Yanık (64) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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