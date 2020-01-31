Cemre ne zaman düşüyor? Soğuk havalardan bunalan vatandaşlar havaların ısınması anlamına gelen "cemre" tarihlerini araştırmaya başladılar. Toplumların hava olaylarına ve bunların tekrarına dayanarak oluşturduğu halk takviminin bir parçası olan "cemre düşmesi", soğuk havalardan bahara geçişe işaret ediyor. Peki, birinci cemre ne zaman düşüyor? Cemre havaya ne zaman düşecek? İşte 2020 cemre tarihleri...

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

Cemre düşme olayı 3 aşamada gerçekleşmektedir. Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü toprağa düşer.