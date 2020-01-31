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  • 31.01.2020 14:58
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 14:58

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Cemre ne zaman düşecek? Şubat ayının gelmesi ile birlikte milyonlarca vatandaş cemre tarihlerini araştırmaya başladılar. Kış mevsiminin ardından havaların ısınmasının ilk işareti olarak olarak görülen "cemre"nin ilki havaya düşecek. Peki, ? ? İşte ...

Birinci cemre ne zaman düşüyor?

Cemre ne zaman düşüyor? Soğuk havalardan bunalan vatandaşlar havaların ısınması anlamına gelen "cemre" tarihlerini araştırmaya başladılar. Toplumların hava olaylarına ve bunların tekrarına dayanarak oluşturduğu halk takviminin bir parçası olan "cemre düşmesi", soğuk havalardan bahara geçişe işaret ediyor. Peki, birinci cemre ne zaman düşüyor? Cemre havaya ne zaman düşecek? İşte 2020 cemre tarihleri...

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

Cemre düşme olayı 3 aşamada gerçekleşmektedir. Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü toprağa düşer.

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