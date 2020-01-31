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  • 31.01.2020 15:20
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 15:20

'da araç şarampole devrildi: 4 yaralı

'nın Siverek ilçesinde aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralanan sürücü ile araçta bulunan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da feci kaza: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Erhan Şahin idaresindeki 34 AJ 7012 plakalı araç, Siverek - kara yolunun 20. kilometresi Güvercin Mahallesi yakınlarında kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

sırasında bölgeden geçen ve olaya müdahale eden polisin haber vermesi üzerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralanan sürücü Şahin ile araçta bulunan Fikriye Aydın, Herdem ve Altun Arslan, ekipler tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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