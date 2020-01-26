Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 26.01.2020 13:04
  • Son Güncelleme: 26.01.2020 13:10

yardımları PTT aracılığı ile vatandaşlara ulaşacak

'da cuma akşamı meydana gelen 6,8 şiddetindeki in ardından, depremzedelere destek sağlamak amacıyla PTT Posta Çeki hesabı oluşturuldu. PTT'den yapılan açıklamada 1866 numaralı "PTT Posta Çeki" hesabına gönderilecek nakdi yardımların, AFAD aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi.

Deprem yardımları PTT aracılığı ile ulaşacak

PTT AŞ, 'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki den etkilenen vatandaşlara destek sağlamak amacıyla "PTT Posta Çeki" hesabı oluşturdu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamada, Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlara destek amacıyla oluşturulan 1866 numaralı "PTT Posta Çeki" hesabına gönderilecek nakdi yardımların, AFAD aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi.

Yardımda bulunmak isteyenlerin, işlem sırasında herhangi bir ücret ödemeyeceği belirtilen açıklamada, bağışların tüm PTT iş yerleri, Pttmatikler, PTT mobil ve internet bankacılığı üzerinden de gerçekleştirilebileceği kaydedildi.

Açıklamada, PTT'nin depremzedelerin mağduriyetinin giderilmesine yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam edeceği vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"180 yıldır ülkemize hizmet eden PTT AŞ olarak deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriDeprem yardımları PTT aracılığı ile vatandaşlara ulaşacak
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri