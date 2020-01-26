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  • 26.01.2020 10:58
  • Son Güncelleme: 26.01.2020 10:59

Son dakika: 'nde dehşet!

Son dakika haberi... üzerinde aracını durduran bir kişi korkuluklardan denize atlarken, araçta bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın bulundu. Otomobilin köprü üzerinde durduğunu fark etmeyen bir motosikletli ise araca arkadan çarparak ağır şekilde yaralandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet!

Olay, 'nde Anadolu Yakası yönünde 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Mehmet Keleş, bir motosikletlinin arkadan çarpmasının ardından aracı durdurdu. Otomobilden inen Keleş, köprü korkuluklarına doğru koşarak kendini aşağı attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, kontrol etmek için otomobile yöneldiği sırada bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın cesedine rastladı. Yapılan incelemelerde cesedin Ece Alça adlı kadına ait olduğu tespit edildi.

Kız arkadaşı olduğu öne sürülen Ece Alça'yı bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen Mehmet Keleş'in cesedi Üsküdar açıklarında ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili çok yönlü olarak araştırıldığı öğrenildi.

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