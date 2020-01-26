Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 5 kişi için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazını Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş kıldırırken törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

Depremde hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi; Ayşe Arifoğlu, Mehmet Arifoğlu, Halime Arslan, Miraç Ali Arslan ve Rüya Arslan son yolculuklarına uğurlandı. 2 kardeşin cenazeleri ise küçük olduklarından dolayı tek tabutta yer aldı.

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