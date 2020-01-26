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  • 26.01.2020 15:55
  • Son Güncelleme: 26.01.2020 15:55

'da feci kaza! İşçi minibüsü takla attı

'da yağış nedeniyle sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği işçi servisi, kontrolden çıkarak takla attı. Yol kenarına yuvarlanan serviste bulunan 11 işçi yaralandı.

Muğla'da feci kaza! İşçi minibüsü takla attı

'nın ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla atan servis minibüsündeki 11 işçi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Milas'tan Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi'ndeki otele temizlik işçilerini taşıyan Mehmet K. yönetimindeki 48 S 3582 plakalı servis minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada minibüsteki işçilerden Dilek Artok, Fatma Çiftçi, Duygu Yalçın, Zemreta Arpacı, Derya Erdoğan, Tevrat Erdoğan, Sevda Çelik, Ali Can Duraner, Emrah Bülbül, Aycan Arpacı ve Semanur Çelik yaralandı.

Servis minibüsü şoförü Mehmet K. ise kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 11 yaralıyı ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi ve yakındaki özel hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Bodrum Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücü Mehmet K.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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