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  • 24.01.2020 13:17
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 13:29

nedir? nelerdir?

nedir? Sorusu gündeme damga vurdu. Dünyada gittikçe yayılan virüs ise herkesi endişelendiriyor. Corona virüsü nedeniyle ’de 26 kişi öldü. Peki nedir? Çin'de başlayan ve giderek yayılan ölümcül virüs Corona virüsünin ilk belirtisi yüksek ateş ve kuru öksürük. Bir haftanın sonunda ise Corona virüsü bulaşan bir hastada solunum güçlüğü başlıyor. resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; Coronavirüsler tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı virüsleridir. Yüzeylerinde çubuksu uzantıları vardır. Bu çıkıntıların Latince'deki "corona", yani "taç" anlamından yola çıkılarak bu virüslere Coronavirus (taçlı virüs) ismi verilmiştir. Peki nedir bu Corona virüsü, bulaşıcı mıdır, nasıl korunulur?

Koronavirüsü nedir? Corona virüsü belirtileri nelerdir?

Koronavirüsü nedir? Çin'in Wuhan kentinde corona virüsü ortaya çıktı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü gelen son dakika bilgisine göre Singapur'a da sıçradı. Corona virüsünün belirtilerinin neler olduğu ise merak ediliyor. Çin'de yayılan Koronavirüsü tüm dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor. Karantinaya alınan kent sayısı ve ölü sayısı her geçen gün artarken Pekin yönetimi Coronavirüsü ile mücadele için konusunda "SARS kahramanı" olarak tanınan 83 yaşındaki Çinli doktor Zhong Nanshan'dan destek almaya karar verdiğini duyurdu. Ülke genelindeki 25 farklı eyalet ve kentte yeni koronavirüs bulaşan kişilerden 95'inin durumunun ağır olduğu bildirdi. Birkaç hafta içerisinde hızla yayılan virüse, Çin'in dışındaki ülkelerde de rastlanmaya başlandı.

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