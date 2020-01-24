Koronavirüsü nedir? Çin'in Wuhan kentinde corona virüsü ortaya çıktı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü gelen son dakika bilgisine göre Singapur'a da sıçradı. Corona virüsünün belirtilerinin neler olduğu ise merak ediliyor. Çin'de yayılan Koronavirüsü tüm dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor. Karantinaya alınan kent sayısı ve ölü sayısı her geçen gün artarken Pekin yönetimi Coronavirüsü ile mücadele için konusunda "SARS kahramanı" olarak tanınan 83 yaşındaki Çinli doktor Zhong Nanshan'dan destek almaya karar verdiğini duyurdu. Ülke genelindeki 25 farklı eyalet ve kentte yeni koronavirüs bulaşan kişilerden 95'inin durumunun ağır olduğu bildirdi. Birkaç hafta içerisinde hızla yayılan virüse, Çin'in dışındaki ülkelerde de rastlanmaya başlandı.

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