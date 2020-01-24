Askerde istihkam nedir, ne demek? 2000/1 celp dönemi askerlik yerleri bugün açıklandı. Ocak, şubat ve mart döneminde silahaltına alınacak yükümlülerden İzmir Narlıdere İstihkam Okulu'na gideceklerini öğrenenler, internet üzerinden 'istihkam' ile ilgili sorulara yanıt aramaya başladılar. Bu bağlamda, "İstihkam nedir?", "İzmir Narlıdere İstihkam Okulu nerede?" soruları gündeme geldi. Peki, askerde istihkam nedir, ne demek? İzmir Narlıdere İstihkam Okulu nerede? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

İSTİHKAM NEDİR, NE DEMEK?

İstihkam, düşman saldırısına karşı korunma, savunma ereğiyle toprak, taş, beton vb. ile sağlam bir biçimde düzenlenmiş yer anlamına gelmektedir.

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