Çin'in Wuhan kentinde görülen gizemli corona virüsü nedir? Belirtileri nelerdir? Türkiye'de son durum...
Çin'de neler oluyor? Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan gizemli virüs, Çin ve çevresindeki ülkeleri kırmızı alarma geçirdi. Şu ana kadar bilinen ölüm sayısı 17. Ölülerin kafeslerde taşındığı o görüntüler ise dünyanın gündemine oturdu hem de durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Çinli yetkililer virüse yakalanan 500'den fazla kişi tespit ettiklerini söylüyor. Öte yandan Corona virüsü olarak adlandırılan gizemli virüs bir ülkeye daha sıçradı. Peki Çin'de ortaya çıkan gizemli corona virüsü nedir? Belirtileri nelerdir, son durum ne? Türkiye'ye geliyor mu? İşte detaylar.
Çin'in Vuhan kentinde yeni bir tür virüs ortaya çıktı. Virüse yakalananlarda akut solunum yolu enfeksiyonu görülüyor. Birkaç hafta içerisinde hızla yayılan virüse, Çin'in dışındaki ülkelerde de rastlanmaya başlandı.
İlk kez Aralık ayında görülen ve '2019-nCoV' olarak adlandırılan virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 17'ye çıkmış durumda.
Çinli yetkililer virüse yakalanan 500'den fazla kişi tespit ettiklerini söylüyor.
VİETNAM DA DUYURDU
Vietnam Sağlık bakanlığı, ülkede bulunan 2 Çin vatandaşında koronavirüsü tespit edildiğini duyurdu.
SUUDİ ARABİSTAN'DA HİNDİSTANLI HEMŞİREDE VİRÜS GÖRÜLDÜ
Suudi Arabistan'daki bir Hindistanlı hemşirede virüs görüldü. Hemşire tedaviye alındı. Yapılan açıklamada, tedavi sürecinin olumlu geçtiği belirtildi.
Kaynağın yarasa ya da yılan olduğundan şüphe ediliyor.
Peki henüz bir tedavisi olmayan yeni koronavirüs tipi kısa zamanda ortada kaybolan geçici bir salgın mı yoksa çok daha tehlikeli bir hastalığın ilk işaretleri mi?
ÇİN'DE ORTAYA ÇIKAN VİRÜSÜN ÖZELLİKLERİ NELER?
Hastalardan alınan örneklerin laboratuvarlarda test edilmesi sonucu Çinli yetkililer ve Dünya Sağlık Örgütü, enfeksiyonun koronavirüs (corona virus) olduğu sonucuna vardı.
Koronavirüsler, büyük bir virüs ailesinin bir alt türü. Ancak yeni virüs dahil sadece yedisi insanlara bulaşabiliyor.
Bir koronavirüsün yol açtığı şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS), Çin'de 2002 yılında salgından etkilenen 8 bin 98 kişiden 774'ünün ölümüne yol açtı.