Çin'in Wuhan kentinde görülen gizemli corona virüsü nedir? Belirtileri nelerdir? Türkiye'de son durum...

Çin'de neler oluyor? Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan gizemli virüs, Çin ve çevresindeki ülkeleri kırmızı alarma geçirdi. Şu ana kadar bilinen ölüm sayısı 17. Ölülerin kafeslerde taşındığı o görüntüler ise dünyanın gündemine oturdu hem de durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Çinli yetkililer virüse yakalanan 500'den fazla kişi tespit ettiklerini söylüyor. Öte yandan Corona virüsü olarak adlandırılan gizemli virüs bir ülkeye daha sıçradı. Peki Çin'de ortaya çıkan gizemli corona virüsü nedir? Belirtileri nelerdir, son durum ne? Türkiye'ye geliyor mu? İşte detaylar.

23.01.2020 17:27 - Son Güncelleme: 23.01.2020 17:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





