Birecik ilçesi Ekenek Mahallesi'nde 12 Ocak günü yapılan düğünde, damat Mehmet Yılmaz, gelin arabasındaki geline inmesi için yardım ederken, ağabeyi Hüseyin Yılmaz'ın ateşlediği silahtan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralandı.