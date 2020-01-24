Birecik ilçesi Ekenek Mahallesi'nde 12 Ocak günü yapılan düğünde, damat Mehmet Yılmaz, gelin arabasındaki geline inmesi için yardım ederken, ağabeyi Hüseyin Yılmaz'ın ateşlediği silahtan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düğünde ağabeyinin kazara vurduğu damat öldü
Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düğünde ağabeyinin kazara vurduğu damat Mehmet Yılmaz (25), tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Yılmaz'ın cenazesi otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Birecik ilçesi Ekenek Mahallesi'nde 12 Ocak günü yapılan düğünde, damat Mehmet Yılmaz, gelin arabasındaki geline inmesi için yardım ederken, ağabeyi Hüseyin Yılmaz'ın ateşlediği silahtan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralandı.
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