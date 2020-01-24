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  • 24.01.2020 12:51
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 12:51

'nın Birecik ilçesinde de ağabeyinin kazara vurduğu öldü

Son dakika haberi... 'nın Birecik ilçesinde de ağabeyinin kazara vurduğu (25), tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirdi. ü ile yakınlarını yasa boğan Yılmaz'ın cenazesi otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.



Birecik ilçesi Ekenek Mahallesi'nde 12 Ocak günü yapılan düğünde, damat Mehmet Yılmaz, gelin arabasındaki geline inmesi için yardım ederken, ağabeyi Hüseyin Yılmaz'ın ateşlediği silahtan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

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