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  • 22.01.2020 15:15
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 15:15

Son dakika: 'da korkutan ölüm! teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Son dakika haberi... 'da, Gürgentepe ilçesi esnafından (38), teşhisiyle tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Demir'in kesin ölüm nedeninin, 'ya gönderilen tahlil sonuçlarıyla ortaya çıkacağı belirtildi.

Ordu'da korkutan ölüm! Grip nedeniyle gitmişti

Gürgentepe'de esnaflık yapan , rahatsızlanınca kentteki özel hastaneye kaldırıldı. teşhisiyle tedaviye alınan Demir, dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yener Demir'in cenazesi, ilçede öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. Demir'in kesin ölüm nedeninin, 'ya gönderilen tahlil sonuçlarıyla ortaya çıkacağı belirtildi.

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