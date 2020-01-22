Kırsal Dallıca Mahallesi'nde yaşayan ve halı yıkama işi yaptığı öğrenilen Fatih Alp Ü.'nün evinde Pazartesi günü yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine adrese, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Gamze Esen'in yanarak öldüğü olayda sır perdesi aralandı!
Aydın'ın Nazilli ilçesinde evde çıkan yangında dini nikahlı eşi Fatih Alp Ü. (41) ile birlikte yaralanan Gamze Esen (37), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Fatih Alp Ü.'nün eşiyle tartışma sonrası evi benzin dökerek ateşe verdiği ortaya çıktı.
Kırsal Dallıca Mahallesi'nde yaşayan ve halı yıkama işi yaptığı öğrenilen Fatih Alp Ü.'nün evinde Pazartesi günü yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine adrese, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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