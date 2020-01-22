Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 22.01.2020 14:55
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 15:00

'ın Nazilli ilçesinde 'in yanarak öldüğü olayda sır perdesi aralandı!

'ın Nazilli ilçesinde evde çıkan da dini nikahlı eşi Ü. (41) ile birlikte yaralanan (37), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Fatih Alp Ü.'nün eşiyle tartışma sonrası evi dökerek ateşe verdiği ortaya çıktı.



Kırsal Dallıca Mahallesi'nde yaşayan ve halı yıkama işi yaptığı öğrenilen Fatih Alp Ü.'nün evinde Pazartesi günü yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine adrese, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAydın'ın Nazilli ilçesinde Gamze Esen'in yanarak öldüğü olayda sır perdesi aralandı!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri