Bugünkü
Takvim

Yoğurtla gribi kovala

Probiyotik deposu yoğurt, gribe karşı da koruma sağlıyor. 'nde yapılan araştırmaya göre yoğurt ve yoğurt suyu bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara savaş açıyor. Araştırmayı yürüten Prof. Dr. "Yoğurtla beslenenler, grip başta olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruma altındadır" diyor. En az 24 saat mayalanmış yoğurdun tüketilmesini öneriyor.

Yoğurtla gribi kovala
Probiyotik deposu yoğurt, gribe karşı da koruma sağlıyor. Mustafa Kemal Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre yoğurt ve yoğurt suyu bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara savaş açıyor. Araştırmayı yürüten Prof. Dr. "Yoğurtla beslenenler, grip başta olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruma altındadır" diyor. En az 24 saat mayalanmış yoğurdun tüketilmesini öneriyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriYoğurtla gribi kovala
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri