Yoğurtla gribi kovala

Probiyotik deposu yoğurt, gribe karşı da koruma sağlıyor. Mustafa Kemal Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre yoğurt ve yoğurt suyu bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara savaş açıyor. Araştırmayı yürüten Prof. Dr. Nizami Duran "Yoğurtla beslenenler, grip başta olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruma altındadır" diyor. En az 24 saat mayalanmış yoğurdun tüketilmesini öneriyor.
- Sağlık
- 21.01.2020
- Gazete
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