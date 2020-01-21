Yoğurt hangi hastalıklardan korur? Yoğurt gribe iyi gelir mi?

Griple mücadeleye bilim dünyasından da bir öneri geldi. Mustafa Kemal Üniversitesi, yaptığı araştırmada en az 24 saat mayalanmış yoğurt ve suyunun solunum yolu enfeksiyonlarından kişiyi koruduğunu belirtti. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nizami Duran konuya ilişkin değerlendirmelerini A Haber'e yaptı.