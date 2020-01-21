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  • 21.01.2020 15:21
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 15:21

Yoğurt hangi hastalıklardan korur? Yoğurt gribe iyi gelir mi?

Kış günlerinin gelmesiyle birlikte vatandaşlar hastalıklardan korunmanın yollarını arıyor. Kışın en sık rastlanan hastalıklardan birisi de . Peki gripten korunmanın doğal yolları neler? Yoğurt tüketimi gribe karşı korur mu? A Haber'e konuşan uzmanlar sağlığımız için kritik uyarılarda bulundu.

Griple mücadeleye bilim dünyasından da bir öneri geldi. Mustafa Kemal Üniversitesi, yaptığı araştırmada en az 24 saat mayalanmış yoğurt ve suyunun solunum yolu enfeksiyonlarından kişiyi koruduğunu belirtti. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nizami Duran konuya ilişkin değerlendirmelerini A Haber'e yaptı.

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