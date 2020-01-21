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Müslüm'ün eşi Muhterem Nur'dan yıllar sonra gelen acı itiraf!

Sinemalarda gişe rekoru kıran Müslüm filmi bu akşam yine izleyicisi ile buluşacak. Müslüm filmi bugün TV8 ekranlarında olacak. Müslüm filmi saat 20.00'de ekranlarda olacak. Yapımcılığını Mustafa Uslu ve Nuri Yıldırım'ın, yönetmenliğini ise Can Ulkay ve Ketche'nin üstlendiği 'Müslüm' filmi, usta sanatçının hayat hikayesine odaklanıyor.

21.01.2020 18:07 - Son Güncelleme: 10.02.2020 18:34
Muhterem Nur'dan yıllar sonra gelen itiraf! Müslüm baba aslında hakkında gerçek çok başkaymış... Meğer Müslüm Gürses...

Müslüm filmi ekranlara damga vurdu. İzleyenler Müslüm Gürses hayatı hakkında oldukça fazla şeyi merak ediyor. Vizyona girdiği zaman çok ses getiren film, TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Timuçin Esen'in Müslüm Gürses'i canlandırdığı filmin oyuncuları arasında Taner Ölmez'de bulunuyor. Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, Müslüm Gürses ile olan anılarını paylaştı. Müslüm Gürses'in iyi bir insan olduğundan bahseden Muhterem Nur, Müslüm Gürses'ten gördüğü şiddet iddiaları konusunda beklenmedik açıklamalarda bulundu. Muhterem Nur, evliyken Müslüm Gürses'ten şiddet gördüğü iddialarına cevap verdi.

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Muhterem Nur'dan yıllar sonra gelen itiraf! Müslüm baba aslında hakkında gerçek çok başkaymış... Meğer Müslüm Gürses...

MÜSLÜM'E AİT HER ŞEYİ ÖZLÜYORUM

Müslüm evde çocuk gibiydi. Dışarıda çok ciddiydi ama evde çok iyiydik. Haksızlığa kesinlikle tahammülü yoktu. Evimizde çok mutluyduk, hiçbir geçimsizliğimiz yoktu. Müslüm'e ait her şeyi özlüyorum. Her zaman evin içindeymiş gibi hissediyorum, sadece sessini duyamıyorum.

Muhterem Nur'dan yıllar sonra gelen itiraf! Müslüm baba aslında hakkında gerçek çok başkaymış... Meğer Müslüm Gürses...

BÜTÜN APARTMANA KONSER VERİRDİK

2. Sayfa programına konuk olan Muhterem Nur açıklamalarına şöyle devam etti; Eline bağlamasını alıp geliyordu, "Hadi, hadi başla; 'Şu Dağlarda Kar Olsaydım'ı söyle" derdi. Ben de söylerdim. Bütün apartmana konser verirdik, mutfaktan.

Muhterem Nur'dan yıllar sonra gelen itiraf! Müslüm baba aslında hakkında gerçek çok başkaymış... Meğer Müslüm Gürses...

ANLATAMAYACAĞIM KADAR İYİ BİR İNSANDI

Anlatamayacağım kadar iyi bir insandı. Aramızda ne kıskançlık yüzünden kavga geçti, ne de ayrılmayı düşündük. 33 sene birbirimizi çok iyi anladık. Çünkü birbirimize arkadaş, karı-koca, anne-baba oluyorduk.

Muhterem Nur'dan yıllar sonra gelen itiraf! Müslüm baba aslında hakkında gerçek çok başkaymış... Meğer Müslüm Gürses...

'BİR İKİ TOKAT ATTIYSA NE OLMUŞ!'

Muhterem Nur, Müslüm Gürses'in şiddet uyguladığı iddialarına, 'Her kafadan bir ses çıkıyor. Elbette ki karı-koca arasında oluyor. İlk zamanlar olmadı mı, oldu.

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