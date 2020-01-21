Müslüm'ün eşi Muhterem Nur'dan yıllar sonra gelen acı itiraf!
Sinemalarda gişe rekoru kıran Müslüm filmi bu akşam yine izleyicisi ile buluşacak. Müslüm filmi bugün TV8 ekranlarında olacak. Müslüm filmi saat 20.00'de ekranlarda olacak. Yapımcılığını Mustafa Uslu ve Nuri Yıldırım'ın, yönetmenliğini ise Can Ulkay ve Ketche'nin üstlendiği 'Müslüm' filmi, usta sanatçının hayat hikayesine odaklanıyor.
Müslüm filmi ekranlara damga vurdu. İzleyenler Müslüm Gürses hayatı hakkında oldukça fazla şeyi merak ediyor. Vizyona girdiği zaman çok ses getiren film, TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Timuçin Esen'in Müslüm Gürses'i canlandırdığı filmin oyuncuları arasında Taner Ölmez'de bulunuyor. Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, Müslüm Gürses ile olan anılarını paylaştı. Müslüm Gürses'in iyi bir insan olduğundan bahseden Muhterem Nur, Müslüm Gürses'ten gördüğü şiddet iddiaları konusunda beklenmedik açıklamalarda bulundu. Muhterem Nur, evliyken Müslüm Gürses'ten şiddet gördüğü iddialarına cevap verdi.
MÜSLÜM'E AİT HER ŞEYİ ÖZLÜYORUM
Müslüm evde çocuk gibiydi. Dışarıda çok ciddiydi ama evde çok iyiydik. Haksızlığa kesinlikle tahammülü yoktu. Evimizde çok mutluyduk, hiçbir geçimsizliğimiz yoktu. Müslüm'e ait her şeyi özlüyorum. Her zaman evin içindeymiş gibi hissediyorum, sadece sessini duyamıyorum.