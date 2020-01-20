İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kartal Aydos tepesinde araçların üzerleri beyaza büründü.
Beklenen kar yağışı İstanbul Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde başladı. Kartal Aydos tepesinde park halindeki araçların üzerleri beyaza büründü.
Bir anda başlayan kar yağışı bir süre devam ettikten sonra etkisini kaybetti.
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