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  • 20.01.2020 23:31
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 23:32

Son dakika: 'da beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde başladı

Son dakika haberine göre 'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kartal Aydos tepesinde araçların üzerleri beyaza büründü. Bir anda başlayan kar yağışı bir süre devam ettikten sonra etkisini kaybetti.

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