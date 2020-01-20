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  • 20.01.2020 10:56
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 10:56

Son dakika: 'de u: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi... 'de ekipleri tarafından düzenlenen unda 8 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Masaj salonundan fuhuş çıktı!

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki masaj salonlarını takibe aldı. yaptığı ve yer sağladığı tespit edilen N.Y., G.S., T.A., S.T., O.T., P.U., Y.U. ve İ.S. masaj salonlarına düzenlenen larda gözaltına alındı.



Ayrıca 22 salon çalışanı ile salonlarda yakalanan 25 kişinin de ifadelerine başvuruldu. Sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınan 4'ü kadın 8 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



'Fuhuş yapmak' ve 'fuhşa aracılık yapmak' ile suçlanan şüphelilerin adliye girişinde yüzlerini kapattığı görüldü.

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