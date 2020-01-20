Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki masaj salonlarını takibe aldı. Fuhuş yaptığı ve yer sağladığı tespit edilen N.Y., G.S., T.A., S.T., O.T., P.U., Y.U. ve İ.S. masaj salonlarına düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.
Ayrıca 22 salon çalışanı ile salonlarda yakalanan 25 kişinin de ifadelerine başvuruldu. Sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınan 4'ü kadın 8 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
'Fuhuş yapmak' ve 'fuhşa aracılık yapmak' ile suçlanan şüphelilerin adliye girişinde yüzlerini kapattığı görüldü.
Son dakika: Eskişehir'de fuhuş operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haberi... Eskişehir'de Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki masaj salonlarını takibe aldı. Fuhuş yaptığı ve yer sağladığı tespit edilen N.Y., G.S., T.A., S.T., O.T., P.U., Y.U. ve İ.S. masaj salonlarına düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.
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