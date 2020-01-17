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  • 18.01.2020 08:00
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 08:00

'ta dehşet! Anaokulu öğretmeni önce oğlunu daha sonra...

’nin ana okulunda müdür yardımcısı olarak görev yapan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen (37), evinde oğlu Kayra’yı (10) bıçaklayarak öldürdükten sonra, kendini borusuna asarak yaşamına son verdi. Çilingir ile açılan eve giren baba , eşi ve oğlunun cansız bedeni ile karşılaşınca fenalık geçirdi.

Dehşet evi! Anaokulu öğretmeni önce oğlunu sonra...

ta Vakıflar Bölge Müdürlüğünde mühendis olarak görev yapan , saat 21.30 sıralarında Beybağı Mahallesi Fatih Camisi karşısında bulunan lojmanındaki evine geldi. Uzun, evinin ziline bastı ancak açan olmadı. Telefonla da eşine ulaşamayınca telaşlanarak çilingir çağırdı. Çilingirin kapısını açtığı eve giren Mustafa Uzun, eşini mutfakta borusunu asılı vaziyette, özel bir okulda 4'üncü sınıfta okuyan oğlu Kayra'yı ise yatak odasında hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede anne ile oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle depresyon ilaçları kullandığı öğrenilen anne 'un, oğlunu ekmek bıçağı ile öldürdükten sonra kendini mutfakta doğal gaz borusuna asarak intihar ettiği saptandı. Acı olay sonrası fenalık geçiren baba Mustafa Uzun, sağlık ekipleri tarafından 'ne kaldırıldı. Polis ve savcının evde yaptığı incelemenin ardından anne ile oğlunun cansız bedeni otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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