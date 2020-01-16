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  • 16.01.2020 10:41
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 10:41

Son dakika: 'da işçi servisi devrildi: 13 yaralı

Son dakika haberine göre 'ın İscehisar ilçesinde işçileri taşıyan 03 LG 676 plakalı servis otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

İşçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

Süleyman Kaplan idaresindeki 03 LG 676 plakalı servis otobüsü, Eski Hamam Mahallesi Karaağaç yolu üzerinde buzlanma sonucu devrildi. da, araçta bulunan 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla İscehisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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