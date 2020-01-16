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  • 16.01.2020 13:50
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 13:50

: 'de operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

haberi... 'de düzenlenen eş zamanlı operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 8'inin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Zehir tacirlerine operasyon! 14 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik iki ay süren teknik takip sonucu 36 ekibin katılımıyla 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve içiminde kullanılan aparatlar ile pompalı tüfek ve kılıç ele geçirildi.

Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Zanlılardan 8'inin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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