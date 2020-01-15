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'te feci kaza! 22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti...

, 22 yaşında pırıl pırıl bir gençti. Yol kenarında yürürken hız limitini aşan sürücünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Babası, “Ben onu inşaatlarda çalışarak büyüttüm. Çocuğum gitti, hayalim bitti” diye feryat etti.

Trafik canavarı, genç bir kızı hayattan kopardı. Korkunç olay, cumartesi günü 'te yaşandı. Hukuk fakültesi öğrencisi Sümeyye Kılınç'a (22), yol kenarında yürüdüğü sırada bir otomobil çarptı. Metrelerce sürüklenen Sümeyye, hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü tutuklanırken kaza anı kameralara dakika dakika yansıdı.

Genç kızın acılı amcası Servet Kılınç, "Sürücüden şikayetçiyiz. Bizim canımız yandı, bir başkasının canı yanmasın" ifadesini kullandı. Baba Nevzat Kılınç ise "Ben inşaatçı olarak çalışıyordum, kızıma elimle tırnağımla çalışarak baktım. Çocuğum gitti, benim de hayalim gitti" diye ağladı.


Hukuk ikinci sınıf öğrencisi olan Sümeyye'nin ölümü sevenlerini yasa boğdu.

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