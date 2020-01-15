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  • 15.01.2020 08:48
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 09:12

Son dakika: 'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberine göre 'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada otobüste bulunan yolcular arasında çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken, otobüsün altında kalan bazı kişilerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.


'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada yaralıların olduğu belirtilirken, otobüsün altında kalan bazı kişilerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.



Isparta'dan Konya yönüne giden Metro Turizm'e ait 63 DV 750 plakalı yolcu otobüsü, Şarkikaraağaç ilçesi Dedeağaç kavşağında kontrolden çıkarak, devrildi. Yaralıların olduğu belirtilirken, kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otobüsün altında kalan bazı yolcuları çıkarmak için çalışma başlattı.

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