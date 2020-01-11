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Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de ailesinin kayıp ihbarı yaptığı üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına 5'inci günde de devam edildi. Rus Zaynal Abarok'la arkadaşlık yaptığı anlaşıldı. Gizemli sevgilinin Rusya'da asker olduğu vurgulandı.

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Tunceli'de Gülistan Doku, 6 Ocak'ta sırra kadem bastı. Aynı gün telefonundan 4 saniyelik sinyal alındı.

Rus Zaynal Abarok'la arkadaşlık yaptığı anlaşıldı. Gizemli sevgilinin Rusya'da asker olduğu vurgulandı.

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