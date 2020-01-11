Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de Gülistan Doku, 6 Ocak'ta sırra kadem bastı. Aynı gün telefonundan 4 saniyelik sinyal alındı.
Rus Zaynal Abarok'la arkadaşlık yaptığı anlaşıldı. Gizemli sevgilinin Rusya'da asker olduğu vurgulandı.
Rus Zaynal Abarok'la arkadaşlık yaptığı anlaşıldı. Gizemli sevgilinin Rusya'da asker olduğu vurgulandı.
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