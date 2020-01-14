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  • 14.01.2020 11:11
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 11:21

hakkında flaş gelişme! mektubu bulundu

’de 10 gündür bulunamayan hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Arama çalışmalarına devam eden polis ekipleri Gülistan Doku’nun mektubuna ulaştıklarını açıkladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmadaki bilgilere göre kendisinden 10 gündür haber alınamayan başta olmak üzere tüm devlet kurumları ve vatandaşın yoğun çabaları ile araştırılan 'ya ait mektubu bugün odasında bulundu.



Gülistan'ın intihar ettiği değerlendirilen yerde de polis dalgıçları tarafından ait bazı notlar ve isminin bulunduğu bir reçete ile arkadaşından ödünç aldığı belirlenen bir makas bulundu. Gülistan'ın bulunması için yapılan aramalar nöbetleşe gece gündüz devam ediyor.

Tunceli Valisi, Tunceli Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı da vatandaşların da desteğiyle yürütülen aramalara nezaret ediyor.

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