Tunceli'de Munzur Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 2 gün önce yurttan ayrıldı. Sırra kadem bastı. Polis her yerde genç kızı arıyor. Tunceli'de üniversiteli Gülistan Doku, 2 gün önce yurttan ayrıldı. Sırra kadem bastı. Polis her yerde genç kızı arıyor.
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