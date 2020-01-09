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'de Gülistan seferberliği!

'de üniversiteli (23), 3 gün önce ortadan kayboldu. Devam eden arama çalışmalarında bir sonuca ulaşılamadı. ve gözyaşlarını tutamadı. , "Kadınlara zarar veren, şerefsizdir" dedi. , "Arkadaşıyla tartışmış ve yurda gitmemiş" dedi.

Gülistan seferberliği!
Tunceli'de üniversiteli Gülistan Doku (23), 3 gün önce ortadan kayboldu. Devam eden arama çalışmalarında bir sonuca ulaşılamadı. Anne Bedriye ve Baba Halit Doku gözyaşlarını tutamadı. Abla Aygül Doku, "Kadınlara zarar veren, şerefsizdir" dedi. Dayı Mehmet Nur Kan, "Arkadaşıyla tartışmış ve yurda gitmemiş" dedi.

ERCAN TOPAÇ

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