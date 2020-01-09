T unceli'de üniversiteli Gülistan Doku (23), 3 gün önce ortadan kayboldu. Devam eden arama çalışmalarında bir sonuca ulaşılamadı. Anne Bedriye ve Baba Halit Doku gözyaşlarını tutamadı. Abla Aygül Doku, "Kadınlara zarar veren, şerefsizdir" dedi. Dayı Mehmet Nur Kan, "Arkadaşıyla tartışmış ve yurda gitmemiş" dedi.



ERCAN TOPAÇ