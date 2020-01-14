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Esrar servisi! Otel aşçısının ticareti cezaevinde son buldu

Otel aşçısı, mesleğinin yanı sıra torbacılığa soyundu. ticareti cezaevinde son buldu. 'da 5 yıldızlı otelde aşçı olarak çalışan , 'de cami avlusunda Ö.S.'ye esrar satışı yaparken suçüstü yakalandı. Evinden de 1213 gram uyuşturucu çıktı.

Esrar servisi!
Otel aşçısı, mesleğinin yanı sıra torbacılığa soyundu. ticareti cezaevinde son buldu. 'da 5 yıldızlı otelde aşçı olarak çalışan Abdullah Doğan, 'de cami avlusunda Ö.S.'ye esrar satışı yaparken suçüstü yakalandı. Evinden de 1213 gram uyuşturucu çıktı. Doğan, "Keneviri çalıştığım otelde ağaç diplerine ektim. Büyüyünce Türkbeleni tepesine kurumaya bıraktım. Bu sefer fazla ekmişim, bu nedenle isteyen arkadaşlarıma uyuşturucu madde veriyordum. Pişmanım. 5 yaşında çocuğum var" dedi. Mahkeme, sanığa 12 yıl 6 ay hapis ayrıca 25 bin lira adli para cezası verdi.

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