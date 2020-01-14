Otel aşçısı, mesleğinin yanı sıra torbacılığa soyundu. Uyuşturucu ticareti cezaevinde son buldu. Antalya'da 5 yıldızlı otelde aşçı olarak çalışan Abdullah Doğan, 17 Ekim'de cami avlusunda Ö.S.'ye esrar satışı yaparken suçüstü yakalandı. Evinden de 1213 gram uyuşturucu çıktı. Doğan, "Keneviri çalıştığım otelde ağaç diplerine ektim. Büyüyünce Türkbeleni tepesine kurumaya bıraktım. Bu sefer fazla ekmişim, bu nedenle isteyen arkadaşlarıma uyuşturucu madde veriyordum. Pişmanım. 5 yaşında çocuğum var" dedi. Mahkeme, sanığa 12 yıl 6 ay hapis ayrıca 25 bin lira adli para cezası verdi.
- Yaşam
- 14.01.2020
- Gazete
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