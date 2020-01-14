Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken Yeşilçam sorusu! Yeşilçam filmlerinde Kezban rolündeki oyuncu kimdir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen Yeşilçam sorusu geceye damgasını vurdu. "1968'de "Kezban", 1970'de "Kezban Roma'da" ve 1971'de "Kezban Paris'te" adlarıyla gösterime giren Yeşilçam filmlerinde Kezban rolündeki oyuncu kimdir?" şeklinde yöneltilen soru birçok kişi tarafından araştırıldı. Peki, Yeşilçam filmlerinde Kezban rolündeki oyuncu kimdir? İşte sorunun cevabı ve Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

14.01.2020 00:12 - Son Güncelleme: 14.01.2020 00:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





