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  • 14.01.2020 04:45
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 04:47

Son dakika: 'nin Ulukışla ilçesinde çıkan da 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi... 'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyünde bir evde çıkan da ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Niğde'de yangın faciası! Ölü ve yaralılar var...
'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyünde bir evde çıkan da ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Gece saatlerinde Hacıbekirli köyündeki bir evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İftaiye ekipleri gele kadar alevler bütün evi sardı.

Vatandaşların yardımıyla evde yaşayan 3 kişi, yaralı olarak kurtarılırken, 4 kişinin ise alevler arasında kalarak can verdiği tespit edildi. Yangını söndüren itfaiye erleri, soğutma çalışmasına başlarken, ölenlerin ve yaralananların kimlikleri konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Bölgede itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

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