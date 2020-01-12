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  • 13.01.2020 09:33
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 09:33

'e ne an gelecek? , , taşeron işçi, af, nafaka, çıktı mı, son durum nedir?

Af, nafaka, , taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı açıklamaları arama motorlarında sürekli olarak aratılıyor. nın hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin ayında yani bu ay içinde 'e geleceği konuşuluyor. Resmi olarak tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak. an zaman milletvekilleri tarafından gündeme getirilen EYT yasası 2019'da çıkmadı. Son ana kadar çözüm bekleyen Emeklilikte yaşa takılanlar 'nin tatile girmesi sonrasında umutlarını 2020 yılına taşıdı. Peki EYT, sözleşmeli personele kadro, taşeron işçi, af, nafaka, ek gösterge çıktı mı, son durum Meclis'e geldi mi? Detaylar takvim.com.tr'de

Milyonların gözü orada! EYT, af, ek gösterge, nafaka ve taşeron işçi...

Ocak ayının 3. haftasına gireceğimiz şu günlerde EYT, sözleşmeli personel kadro, taşeron işçi, af, nafaka, 3600 ek gösterge yasası milyonlarca vatandaş bilgi sahibi olmak istiyor. Bu bağlamda haberimizde son gelişmeleri sizler için derledik. Meclis 14 Ocak'ta toplanacak ve EYT, taşeron işçiler ve sözleşmeli personele kadro ve nafaka konuları 2020 yılında gündeme gelmesi bekleniyor. Af yasasının ise hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. İşte 12 Ocak EYT, Af, Nafaka, Taşeron işçi, KYK borçları ve 3600 ek gösterge son durum takvim.com.tr'de

Detaylar bir sonraki sayfada...

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HaberlerYaşam HaberleriMeclis'e ne zaman gelecek? EYT, sözleşmeli personel kadro, taşeron işçi, af, nafaka, 3600 ek gösterge yasası çıktı mı, son durum nedir?
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