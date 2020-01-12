Ocak ayının 3. haftasına gireceğimiz şu günlerde EYT, sözleşmeli personel kadro, taşeron işçi, af, nafaka, 3600 ek gösterge yasası milyonlarca vatandaş bilgi sahibi olmak istiyor. Bu bağlamda haberimizde son gelişmeleri sizler için derledik. Meclis 14 Ocak'ta toplanacak ve EYT, taşeron işçiler ve sözleşmeli personele kadro ve nafaka konuları 2020 yılında gündeme gelmesi bekleniyor. Af yasasının ise hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. İşte 12 Ocak EYT, Af, Nafaka, Taşeron işçi, KYK borçları ve 3600 ek gösterge son durum takvim.com.tr'de

Detaylar bir sonraki sayfada...