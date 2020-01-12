13 Ocak af yasası ve ceza indirimi oldukça merak ediliyor. Vatandaşlar af yasasının ne zaman çıkacağını sorguluyor. Son af haberini Adalet Bakanı Abdulhamit Gül verdi. Ceza infaz düzenlemesi kapsamında çalışmaların bir süredir devam ettiğini belirten Bakan Gül, önemli ifadelere yer verdi. 14 Ocak tarihinde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 suça asla indirim yapılmasın talimatını vermişti. Ayrıca Bakan Gül ikinci yargı paketinin yanı sıra arabuluculuk ile ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'de; Yargı paketinde, 4 milyonun üzerinde devam eden hukuk yargılamalarındaki dosyalarda, 6 ile 8 ay arasında yargılamaların hızlanmasının söz konusu olduğununu açıklamıştı. Peki, ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? İşte 13 Ocak af yasası ile ilgili son durum...

Af yasasında son gelişmeler neler? Detaylar bir sonraki sayfada...