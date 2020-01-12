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  • 13.01.2020 09:33
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 09:33

nedir? 13 Ocak genel af yasası için kritik günler! ne oldu?

Milyonlarca vatandaşın sabırsızlıkla beklediği af yasası ne zaman çıkacak araştırması başladı. Af yasası olarak bilinen cefa infaz düzenlemesi hakkında son bilgileri Adalet Bakanı Abdulhamit Gül verdi. Peki af çıkacak mı, kimleri hangi suçları kapsayacak? 13 Ocak nedir? Af yasasının ne zaman çıkacağı konusunda araştırmalar sürüyor. içeriğinde yer alacak infaz yasası ile ilgili resmi makamlardan açıklamalar gelirken, konunun Meclis'te ne zaman görüşüleceği merak ediliyor. Peki, ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Genel af ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak?

Af yasası için kritik günler! İkinci yargı paketi...

13 Ocak af yasası ve ceza indirimi oldukça merak ediliyor. Vatandaşlar af yasasının ne zaman çıkacağını sorguluyor. Son af haberini Adalet Bakanı Abdulhamit Gül verdi. Ceza infaz düzenlemesi kapsamında çalışmaların bir süredir devam ettiğini belirten Bakan Gül, önemli ifadelere yer verdi. 14 Ocak tarihinde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 suça asla indirim yapılmasın talimatını vermişti. Ayrıca Bakan Gül ikinci yargı paketinin yanı sıra arabuluculuk ile ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'de; Yargı paketinde, 4 milyonun üzerinde devam eden hukuk yargılamalarındaki dosyalarda, 6 ile 8 ay arasında yargılamaların hızlanmasının söz konusu olduğununu açıklamıştı. Peki, ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? İşte 13 Ocak af yasası ile ilgili son durum...

Af yasasında son gelişmeler neler? Detaylar bir sonraki sayfada...

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