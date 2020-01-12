13 Ocak EYT son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan EYT açıklaması geldi. EYT için son durum bilgilerini paylaşan Selçuk, çalışmaların devam ettiğini ve durumun maliyetini aktardı. Zaman zaman milletvekilleri tarafından gündeme getirilen EYT yasası 2019'da çıkmadı. Son ana kadar çözüm bekleyen Emeklilikte yaşa takılanlar TBMM'nin tatile girmesi sonrasında umutlarını 2020 yılına taşıdı. EYT kanunun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor. Peki EYT 2020'de çıkacak mı yeni haber geldi.

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