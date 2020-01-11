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  • 11.01.2020 21:11
  • Son Güncelleme: 11.01.2020 21:13

Son dakika: Köpeği iple ağaca asarak öldüren cani 'da yakalandı

Gelen son dakika haberine göre 'ın Hani ilçesinde, bir köpeği köpeği, iple ağaca asarak öldürdüğü iddia edilen Hasan A., tutuklandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ağaca astığı köpeği işkence ederek öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

da 'ın Hani ilçesine bağlı Gürbüz köyünde yaşadığı ileri sürülen Hasan A'nın ağaca astığı köpeği işkence ederek öldürdüğüne yönelik görüntülerin yayınlanması üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında söz konusu şüphelinin bu ilçede oturmadığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan araştırmada şüphelinin 'in Kurtalan ilçesinde ikamet ettiği ancak bir süre önce 'a gittiği belirlendi.

Şüpheli Hasan A, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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