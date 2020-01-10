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  • 10.01.2020 13:06
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 13:08

'da kan donduran olay! Paylaştığı görüntüler yı ayağa kaldırdı

'ın Hani ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, Alman kurdu cinsi köpeği iple ağaca asarak öldürdü. Kameraya aldığı görüntüleri da yayınlayan kişi aranıyor.

Kan donduran görüntü! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

'ın Hani ilçesine bağlı Gürbüz Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, Alman kurdu köpeği boynuna geçirdiği ip ile ağaçta astı.

Köpeği astığı anları da kameraya çekip görüntüleri da paylaştı. Büyük tepki gösteren hayvanseverler, köpeği hunharca katleden kişinin bulunup cezalandırılmasını istedi.




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