11 Ocak Çarşamba Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemi, bayilerde loto oynayanlar tarafından aratılıyor. 1 milyon liralık ikramiyenin devretmesinin ardından gözler akşam saatlerinden itibaren haftanın Sayısal Loto sonuçlarına çevrildi. 11 Ocak Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından duyuruldu. İşte haftanın sonuçları...

11 OCAK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

9 - 15 - 17 - 34 - 35 - 38