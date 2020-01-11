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  • Son Güncelleme: 11.01.2020 21:38

11 Ocak MPİ sonuçları belirlendi! 1 milyon 164 bin liralık ikramiye devretmişti

Akşam saatlerinden itibaren bayilerden oynayan vatandaşlar sonuçları öğrenmek istiyor. Çarşamba günü 1 milyon 164 bin 560 liralık ikramiye bugüne devretmişti. Bu kapsamda özellikle şu saatlerde on binlerce kişi arama motorlarında 11 Ocak hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte 11 Ocak

11 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçları belirlendi!

11 Ocak Çarşamba Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemi, bayilerde loto oynayanlar tarafından aratılıyor. 1 milyon liralık ikramiyenin devretmesinin ardından gözler akşam saatlerinden itibaren haftanın Sayısal Loto sonuçlarına çevrildi. 11 Ocak Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından duyuruldu. İşte haftanın sonuçları...

11 OCAK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

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