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  • 11.01.2020 20:41
  • Son Güncelleme: 11.01.2020 20:41

Domuz avı faciayla bitti! Kanlar içinde yere yığıldı

Kocaeli'nin Gölcük Gölcük ilçesi Halıdere Eskiköy mevkiinde ormanlık alanda ot toplayan 50 yaşındaki Ömer Gümüşoğlu, avcıların ateş açması sonucunda bacağından yaralandı.

Domuz avı faciayla bitti! Kanlar içinde yere yığıldı

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Halıdere Eskiköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Gümüşoğlu (50), yemek yapımında kullanılabilen 'kaldirik' otunu toplamak için ormanlık alana gitti. Gümüşoğlu ormanlık alanda ot toplarken, domuz avına çıkan avcılar tarafından silahla ayağından vuruldu. Gümüşoğlu kanlar içinde yere yığılırken, sesini duyan avcılar yardımına koştu. Gümüşoğlu'na ilk müdahalesini yapan avcılar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen dağlık ekipleri tarafından Gümüşoğlu, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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