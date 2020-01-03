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cinayet zanlısı, kendisini öldüreceğini söyledi. Olay Pazar günü İzmir'de meydana geldi., para için İlçe Sağlık Müdürü(53) ile doktor'in eşi'i tabancayla vurarak öldürdü. Vurularak yakalandı. Suçunu itiraf eden katil zanlısının, "Diyarbakır'dan birkaç gün önce Buca ilçesine geldim, daha sonra da Gaziemir'e geçtim., cinayetleri para için işledim. Hap aldığım için ne yaptığımı bilmiyordum. Beni öldürün, siz beni öldürmezseniz ben cezaevinde kendimi öldüreceğim" diyerek, sinir krizi geçirdiği öğrenildi.