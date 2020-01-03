Çifte cinayet zanlısı, kendisini öldüreceğini söyledi. Olay Pazar günü İzmir'de meydana geldi. Enver Yıldız, para için İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldürdü. Vurularak yakalandı. Suçunu itiraf eden katil zanlısının, "Diyarbakır'dan birkaç gün önce Buca ilçesine geldim, daha sonra da Gaziemir'e geçtim. Buradan da Torbalı'daki arkadaşlarımın yanına geçtim. Param kalmadı, cinayetleri para için işledim. Hap aldığım için ne yaptığımı bilmiyordum. Beni öldürün, siz beni öldürmezseniz ben cezaevinde kendimi öldüreceğim" diyerek, sinir krizi geçirdiği öğrenildi.
Fuat Park
Hatice Gülcemal
Fuat Park
Hatice Gülcemal
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