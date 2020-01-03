Bugünkü
Takvim

'da 2 kişi öldüren cani: Beni öldürün yoksa ben yapacağım”

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet ile Doktor Harun Gülcemal'in eşi 'i öldüren , polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti. Sorgusunda, “Beni öldürün, yoksa ben yapacağım” dedi.

Beni öldürün!
Çifte cinayet zanlısı, kendisini öldüreceğini söyledi. Olay Pazar günü İzmir'de meydana geldi. Enver Yıldız, para için İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldürdü. Vurularak yakalandı. Suçunu itiraf eden katil zanlısının, "Diyarbakır'dan birkaç gün önce Buca ilçesine geldim, daha sonra da Gaziemir'e geçtim. Buradan da Torbalı'daki arkadaşlarımın yanına geçtim. Param kalmadı, cinayetleri para için işledim. Hap aldığım için ne yaptığımı bilmiyordum. Beni öldürün, siz beni öldürmezseniz ben cezaevinde kendimi öldüreceğim" diyerek, sinir krizi geçirdiği öğrenildi.





kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİzmir Torbalı'da 2 kişi öldüren cani: Beni öldürün yoksa ben yapacağım”
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri