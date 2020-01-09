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  • 09.01.2020 20:13
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 20:13

Son dakika haberi! Ayılara yem vermeye giden ekip 'nda mahsur kaldı

Son dakika haberine göre 'in ilçesindeki 'nda 2 yavru ayıya yem vermeye giden ve paletli araçları arıza yapması sonucu mahsur kalan görevlileri kurtarmak için bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Zamanla yarış! Nemrut Dağı'nda mahsur kaldılar
'in ilçesindeki 'nda 2 yavru ayıya yem vermeye giden ve paletli araçları arıza yapması sonucu mahsur kalan görevlileri kurtarmak için bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİLİK EKİP DAĞDA MAHSUR KALDI
Edinilen bilgiye göre, Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Dağı'nda 2 yavru ayıya yem vermeye giden 5 kişiden oluşan ekibin paletli araçları arıza yapınca ekip dağda mahsur kaldı. Durumu bildirmeleri üzerine bölgeye, jandarma, , UMKE, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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