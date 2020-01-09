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  • Son Güncelleme: 09.01.2020 21:17

9 Ocak açıklandı! 2 milyonluk ikramiye bugüne devretmişti

9 Ocak günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen olmadığından 2 milyon liralık ikramiye bugüne devretti. Büyük ikramiyenin bugüne devretmesinin ardından bayilerden loto oynayanlar sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bu akşam saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından 9 Ocak MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları duyuruldu. İşte haftanın kazanan numaraları

9 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 2 milyonluk ikramiye bugüne devretmişti

2 Ocak Perşembe günü yapılan çekilişte 6 bilen olmayınca 2 milyonluk ikramiye bugüne devretti. Bu kapsamda gün içerisinde bayilerden Süper Loto oynayan on binlerce kişi 9 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. Büyük ikramiyenin bugüne devretmesiyle birlikte Süper Loto oynayan vatandaşlar 9 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçlarını merak ediyor. İşte merak edilen sonuçlar...

9 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

13 - 14 - 26 - 41 - 46 - 48

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