9 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 2 milyonluk ikramiye bugüne devretmişti

2 Ocak Perşembe günü yapılan çekilişte 6 bilen olmayınca 2 milyonluk ikramiye bugüne devretti. Bu kapsamda gün içerisinde bayilerden Süper Loto oynayan on binlerce kişi 9 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. Büyük ikramiyenin bugüne devretmesiyle birlikte Süper Loto oynayan vatandaşlar 9 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçlarını merak ediyor. İşte merak edilen sonuçlar...

9 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

13 - 14 - 26 - 41 - 46 - 48