2020 yılı Hac kuraları bugün çekildi. Kuraların çekilmesinin ardından kesin kayıt işlemlerini yaptıracak olan hacı adayları kayıt tarihlerini merak ederken aynı zamanda otel ücretleri hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi olan hacumre.diyanet.gov.tr'de otellere dair merak edilen tüm detaylar yer alıyor.

2020 YILI HAC FİYATLARI

2-3-4 KİŞİLİK ODA OTEL ÜCRETLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde şu bilgiler yer alıyor;

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