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  • 09.01.2020 19:53
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 19:53

2020 ne kadar? İşte umre.diyanet.gov.tr'de 2-3-4 kişilik oda otel ücretleri yeni listesi

ı adaylarının günlerdir heyecanla beklediği 2020 yılının Hac kuraları 'nın konferans salonunda saat 10.00'da başladı. Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 298 bin 800 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Bu kapsamda özellikle şu saatlerde "2020 ne kadar?" sorusu merakla araştırılmaya başlandı. İşte İşte hacumre.diyanet.gov.tr'de 2-3 kişilik oda otel ücretleri yeni listesi

2020 Hac fiyatları ne kadar?

2020 yılı Hac kuraları bugün çekildi. Kuraların çekilmesinin ardından kesin kayıt işlemlerini yaptıracak olan hacı adayları kayıt tarihlerini merak ederken aynı zamanda otel ücretleri hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi olan hacumre.diyanet.gov.tr'de otellere dair merak edilen tüm detaylar yer alıyor.

2020 YILI HAC FİYATLARI

2-3-4 KİŞİLİK ODA OTEL ÜCRETLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde şu bilgiler yer alıyor;

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