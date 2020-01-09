İstanbul Göktürk'te ailesiyle birlikte yaşayan Emre Tyler Mays (17), iddiaya göre ortak kullandıkları lüks spor otomobil nedeniyle ağabeyi Sinan ile tartıştı. Kavga eden iki kardeşten Emre'nin burnu kırıldı. Ambulansla Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlkyardım Hastanesi'ne doğru yola çıkarılan Emre, acil servisteki yoğunluk nedeniyle Şişli Etfal Hastanesi'ne götürüldü. Aynı saatlerde polise Kağıthane, Galata Deresi Caddesi 27 numara önünden de kavga ihbarı geldi. Kavgada başından yaralanan Gazi Kutlu ve oğlu Davut Kutlu Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.





'BATUHAN SANDIM'

Emre, saat 00.30 sıralarında ambulanstan sedyeyle indirildiği sırada annesinin gözleri önünde Akın Kutlu'nun (22) bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Emre Tyler Mays, hemen acil servise alındı ancak kurtarılamadı. Saldırgan polis tarafından hastane bahçesinde suç aleti bıçakla yakalandı. Kutlu ifadesinde, "Kağıthane'de bir restoranımız var dayımlarla ortak işlettiğimiz. Restoranın telif ve marka hakkı ile ilgili alacak-verecek meselesi oluştu. Bu sorunu konuşmak için buluşmamızda kavga çıktı. Babam ve kardeşlerim yaralanınca Şişli Etfal'e gittik. Babamın başı kanıyordu, kardeşim de öyleydi. Bu nedenle çok öfkeliydim. Hava almak için acil önüne çıktım. Ambulans geldi, sedyeyle birini indiriyorlardı. İndirilen kişiyi kavga ettiklerimizden Batuhan'a benzettim. Bu nedenle yanımda taşıdığım bıçağı çıkararak sapladım" dedi.





TUTUKLANDI

Tutuklanan Akın Kutlu'nun 4 yaralama, tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Kağıthane'deki kavga ile ilgili her iki taraftan hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan Muhammed Kutlu, Gazi Kutlu, Ozan Tekcan ve Batuhan Karanlıkoğlu tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

AĞABEY: BİZ TARTIŞMADIK

Hastane önünde bıçaklanarak öldürülen lise öğrencisi Emre Tyler Mays (17) dün Yeniköy, Yeni Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı. Dünyanın önde gelen şarap ve gıda markalarını Türkiye'ye getiren ADCO firmasının sahiplerinden baba Randolph Ward Mays ve anne Figen Mays taziyeleri kabul etti.

Yakınlarına sarılarak teselli arayan anne ve baba, çocuklarının tabutu cami avlusuna geldiğinde gözyaşlarına boğuldu. Kardeşi ile olay akşamı kavga ettiği iddia edilen ağabey Sinan Mays (22) ise kardeşinin tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü.





Ağabey Mays, araba nedeniyle çıkan kavga sonrası kardeşi Emre Mays'ı dövdüğü iddiasını kabul etmedi. Sinan Mays "Tartışma olmadı aramızda. Hastanenin önünde uyuşturucu mevzusundan dolayı bir kavgadan çıkan bir genç, kardeşimi başkasına benzetip bıçakladı" dedi.

'POLİS KAÇTI KORUYAMADI'

Anne Figen Mays kendisini teselli etmeye çalışan yakınlarına "Son sözü anne oldu. Bıçaklandı. Anne, anne diye bağırdı" dedi. Çocuklarının kavga etmediğini, Emre'nin düşüp yaralandığını söyleyen anne Figen Mays yaptığı açıklamada "Oğlum düştü burnu kırıldı. Biz de ambulansı çağırdık. Olay anında polislerin hepsi kaçtı, bütün polislerden şikâyetçiyim. Çünkü hepsi kaçtı. O tek başınaydı, polisler 10 metre ilerideydi ama kaçtılar. O polisler bulunup cezalandırılmalı. Polis bizi koruyacaktı, koruyamadı" dedi.





EMNİYET: O MEMUR AÇIĞA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden annenin iddialarının ardından yapılan açıklamada, izlenen kamera görüntülerinden olaya hızlı müdahale etmediği belirlenen polis memuru O.C.'nin açığa alındığını bildirdi. Açıklamada, "İdari soruşturma devam etmekte" denildi.