Dünyaca ünlü şarap ithalat firmasının sahipleri Randolph Ward Mays ve eşi Figen Mays'ın oğulları arasında önceki gün tartışma çıktı. Ağabeyi Sinan Mays tarafından darp edilen Emre Tyler Mays (17), hastaneye kaldırıldı. Sedyeyle ambulanstan indirilen lise öğrencisi Mays, o esnada çıkan bir kavgada yaralanan yakınlarını görmek için hastaneye giden Akın Kutlu (22) tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan genç adam kurtarılamadı. Anne
Figen Tyler Mays, sosyal medyada "Biricik oğlum Emre Tyler Mays elimizden uçup gitti. Kelimeler yetersiz. Çok şey var. Hiçbir şey yok" şeklinde paylaşım yaptı. Emre Tyler Mays için dün cenaze töreni düzenlendi.
MEMUR AÇIĞA ALINDI
Yeniköy anne Mays, "Oğlum düştü burnunu kırdı, biz de ambulansı çağırdık. Sigortamız var dememize rağmen bizi Şişli Etfal'in önüne getirdi. Daha inmeye fırsat olmadan bir kişi oğluma saldırdı. Şiddet olaylarına son derece bir şey yapılması lazım. Polislerin hepsi kaçtı. Hepsinden şikayetçiyim. Oğlan tek başınaydı" dedi.
Sinan Mays
Ağabeyi Sinan Mays ise "Kardeşimi başkasına benzeterek bıçaklıyor" yanıtını verdi. Tyler Mays toprağa verildi. Öte yandan saldırıya hızlı müdahalede bulunmayan polis memuru O.C. açığa alındı.
Genç adamın yakınları gözyaşlarını tutamadı.
Figen Tyler Mays, sosyal medyada "Biricik oğlum Emre Tyler Mays elimizden uçup gitti. Kelimeler yetersiz. Çok şey var. Hiçbir şey yok" şeklinde paylaşım yaptı. Emre Tyler Mays için dün cenaze töreni düzenlendi.
MEMUR AÇIĞA ALINDI
Yeniköy anne Mays, "Oğlum düştü burnunu kırdı, biz de ambulansı çağırdık. Sigortamız var dememize rağmen bizi Şişli Etfal'in önüne getirdi. Daha inmeye fırsat olmadan bir kişi oğluma saldırdı. Şiddet olaylarına son derece bir şey yapılması lazım. Polislerin hepsi kaçtı. Hepsinden şikayetçiyim. Oğlan tek başınaydı" dedi.
Sinan Mays
Ağabeyi Sinan Mays ise "Kardeşimi başkasına benzeterek bıçaklıyor" yanıtını verdi. Tyler Mays toprağa verildi. Öte yandan saldırıya hızlı müdahalede bulunmayan polis memuru O.C. açığa alındı.
Genç adamın yakınları gözyaşlarını tutamadı.
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