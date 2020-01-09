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uğurlandı! Annesinin paylaşımı yürek yaktı: Elimizden uçup gitti

Ünlü çift ve eşi ’ın akılalmaz bir şekilde öldürülen oğulları uğurlandı. Annenin paylaşımı yürek yaktı: Elimizden uçup gitti. Çok şey var. Hiçbir şey yok

Elimizden uçup gitti!
Dünyaca ünlü şarap ithalat firmasının sahipleri Randolph Ward Mays ve eşi Figen Mays'ın oğulları arasında önceki gün tartışma çıktı. Ağabeyi Sinan Mays tarafından darp edilen Emre Tyler Mays (17), hastaneye kaldırıldı. Sedyeyle ambulanstan indirilen lise öğrencisi Mays, o esnada çıkan bir kavgada yaralanan yakınlarını görmek için hastaneye giden Akın Kutlu (22) tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan genç adam kurtarılamadı. Anne



Figen , sosyal medyada "Biricik oğlum Tyler Mays elimizden uçup gitti. Kelimeler yetersiz. Çok şey var. Hiçbir şey yok" şeklinde paylaşım yaptı. Emre Tyler Mays için dün cenaze töreni düzenlendi.

MEMUR AÇIĞA ALINDI
Yeniköy anne Mays, "Oğlum düştü burnunu kırdı, biz de ambulansı çağırdık. var dememize rağmen bizi 'in önüne getirdi. Daha inmeye fırsat olmadan bir kişi oğluma saldırdı. Şiddet olaylarına son derece bir şey yapılması lazım. Polislerin hepsi kaçtı. Hepsinden şikayetçiyim. Oğlan tek başınaydı" dedi.


Sinan Mays

Ağabeyi Sinan Mays ise "Kardeşimi başkasına benzeterek bıçaklıyor" yanıtını verdi. Tyler Mays toprağa verildi. Öte yandan saldırıya hızlı müdahalede bulunmayan polis memuru O.C. açığa alındı.


Genç adamın yakınları gözyaşlarını tutamadı.

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