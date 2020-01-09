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  • 09.01.2020 09:20
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 09:20

başladı mı? ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye'de hac ibadeti için ön başvuru yapanların merakla beklediği hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda bugün çekilecek. Gözler Diyanet'ten gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, Hac kura çekimi başladı mı? ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Hac kura çekimi başladı mı?

2020 Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak ve nereden öğrenilecek? Hac ibadetini yapmak üzere 2020'de ilk kez kutsal topraklara gitmek isteyenler ön kayıt başvurularını tamamladılar. Hacı adaylarının heyecanla beklediği kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Kura sonuçlarına göre hak kazanan vatandaşların kesin kayıtlarını yapacakları tarihler de belirlendi. Peki, Hac kura çekimi başladı mı? 2020 Hac kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

HAC KURA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2020 yılı Hac kura sonuçları ve kesin kayıt takvimi ile ilgili detaylar için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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