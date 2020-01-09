Hacı adaylarının günlerdir heyecanla beklediği 2020 yılının Hac kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konferans salonunda saat 10.00'da başladı. Kura çekim sonuçlarının ardından kesin kayıt işlemlerini yaptıracak olan hacı adayları 2020 e-Devlet Hac kura sonuçları sorgulama işlemi hakkında detayları merak ediyor.
E-DEVLET HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi verilecek.
E DEVLET HAC SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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