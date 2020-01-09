Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 09.01.2020 19:34
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 19:34

e-Devlet TC kimlik no ile nasıl yapılır? İşte 2020 Hac tam isim listesi

e-Devlet TC kimlik no ile !Hac kura sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 298 bin 800 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hac kuralarının çekilmesiyle birlikte yüz binlerce vatandaş e-Devlet TC kimlik no ile Hac kura sonuçları sorgulama işlemi hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 Hac tam isim listesi...

e-Devlet Hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Hacı adaylarının günlerdir heyecanla beklediği 2020 yılının Hac kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konferans salonunda saat 10.00'da başladı. Kura çekim sonuçlarının ardından kesin kayıt işlemlerini yaptıracak olan hacı adayları 2020 e-Devlet Hac kura sonuçları sorgulama işlemi hakkında detayları merak ediyor.

E-DEVLET HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi verilecek.

E DEVLET HAC SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberlerie-Devlet TC kimlik no ile Hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 Hac tam isim listesi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri