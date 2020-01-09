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  • 09.01.2020 17:25
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 17:25

2020 ne kadar, kaç TL? Diyanet ne zaman başlayacak?

Hac kuraları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2020 yılı hac kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konferans salonunda saat 10.00'da başladı. Kura çekim sonuçlarının ardından kesin kayıt işlemlerini yaptıracak olan hacı adayları arama motorlarında "2020 ne kadar, kaç TL?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ne zaman başlayacak? İşte hac fiyatlarına ilişkin bilgiler...

2020 Hac fiyatları ne kadar, kaç TL?

Hac kura çekilişi bugün saat 10.00'da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılmaya başlandı. Hacı adaylarının heyecanlı bekleyişi devam ederken bu kapsamda çok araştırılanlar arasında "Hac fiyatları ne kadar?" sorusu yer alıyor. Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Peki, hac kesin kayıtları ne zaman başlayacak? İşte cevabı...

HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptıracaklar. 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 08:00'den itibaren www.hac.gov.tr adresindeki "Kesin Kayıt Belgesi" linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi ile kendilerine ait e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra "Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu" veya "Acenta Organizasyonunu" tercih ederek "2020 Yılı Hac Organizasyonuna Kesit Kayıt Yaptırabilir" belgesini alacaklar.

Hac fiyatları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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